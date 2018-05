Mann funnet druknet i sjøen i Ålesund

Nyheter

(Sunnmørsposten): Alle nødetatene rykket ut til Skateflukaia i Ålesund etter at en person ble funnet livløs i vannet, meldte Møre og Romsdal politidistrikt ved 07.52-tida tirsdag morgen.

Flere politipatruljer, i tillegg til ambulanse og brannvesen rykket ut til stedet. Få minutter etter klokka 08 var mannspersonen brakt opp av sjøen og det foregikk førstehjelp på stedet, ifølge smp.no sin reporter.

– Politiet var raskt på stedet og fikk brakt vedkommende opp på kaia. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp umiddelbart. Det pågikk i rundt en halvtime før personen dessverre ble bekreftet omkommet, forteller innsatsleder Per Ivar Hovden hos politiet til Sunnmørsposten.

Ved 8.40.tida sendte politiet ut en melding om at mannen var erklært død.

Sjekker video

Politiet hadde på det tidspunktet ikke fått bekreftet identiteten til mannen. Omstendighetene rundt hendelsen er ikke kjent.

Politiet jobber tirsdag blant annet med å hente inn video fra havneområdet for å forsøke å finne ut hva som har skjedd, og få svar på om mannen har falt i sjøen i Ålesund.

– Vi jobber med å undersøke kamerasystemene som rundt havnebassenget her i Ålesund, for å se om vedkommende har ramlet i sjøen her i Ålesund. Ellers jobber vi med å få bekrefta identiteten til vedkommende og vi har hatt krimteknisk hjelp på kaia til dette, sier Hovden.

Har ingen vitner

Mannen ble funnet i havnebassenget ved en av hurtigbåtene som lå til kai.

– Det er ikke noen som har opplyst til oss at vedkommende er observert å ha falt i vannet, eller noe annet som kan knyttes til hendelsen, forteller operasjonsleder Kenneth Sætre hos politiet til Sunnmørsposten.

Politiet har heller ikke savnet-meldinger, eller andre opplysninger de setter i sammenheng med saken.

Denne saka var først publlisertpå Smp.no