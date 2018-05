Nyheter

Trump med beslutning om Iran-avtalen

USAs president Donald Trump vil kunngjøre sin beslutning om atomavtalen med Iran klokken 20.00 norsk tid.

Dermed venter ikke Trump med å bestemme seg til 12. mai, fristen som han tidligere har gitt seg selv.

8. mai-markeringer

Over hele landet finner markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen sted. Kong Harald deltar på Akershus festning i Oslo, mens kronprinsparet gjester Risør.

Statsminister Erna Solberg (H) tar turen til Narvik, finansminister Siv Jensen (Frp) til Kongsvinger, oljeminister Terje Søviknes (Frp) til Bergen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Bardu.

Rapport: Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo

Politiet i Groruddalen og på Holmlia i Oslo har blitt forsøkt hindret av tenåringer 33 ganger siden september i fjor. Flere ganger har tenåringene vært væpnet, kommer det fram av SaLTO-rapporten som presenteres på en konferanse i dag. Den åpnes av byrådsleder Raymond Johansen og politimester Hans Sverre Sjøvold.

Grunnloven endres

Det er ventet at Stortinget enstemmig vedtar å endre ordlyden om kongens immunitet i Grunnloven. Per i dag heter det at «Kongens person er hellig; han kan ikke lastes eller anklages.»

Den nye formuleringen i Grunnlovens paragraf 5 nøyer seg med følgende: «Kongens person kan ikke lastes eller anklages». Det er Høyre som står bak forslaget.

Filmfestivalen i Cannes

Det er duket for filmfestivalen i Cannes, som åpner med iranske Asghar Farhadis nye produksjon «Everybody Knows».

I år er ingen norske filmer tatt ut til å pryde Cannes-programmet. Det nærmeste vi kommer er den sørafrikansk-kenyanske «Rafiki» av Wanuri Kahiu, der norske Ape & Bjørn er medprodusent. Filmen deltar i Un Certain Regard-kategorien.