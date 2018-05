Nyheter

UD: Kommunal Israel-boikott ikke ulovlig

Utenriksdepartementet har konkludert med at lokal boikott av israelske varer og tjenester fra Vestbredden ikke er ulovlig, men heller ikke «tjenlig».

I slutten av 2016 vedtok bystyrene i Trondheim og Tromsø en slik lokal boikott. Halvorsen har vurdert vedtaket i Tromsø etter at Høyre, Frp og KrF klaget det inn for fylkesmannen.

Statsadvokaten i New York går av

New Yorks statsadvokat Eric T. Schneiderman, som har vært en tydelig stemme i metoo-kampanjen, går av etter at fire kvinner anklaget ham for fysiske overgrep. Han nekter samtidig for anklagene.

I februar saksøkte Schneiderman, på vegne av delstaten New York, Hollywood-produsent Harvey Weinsteins selskap for ikke å ha beskyttet sine ansatte.

Melania Trump får kritikk for ny barnekampanje

USAs førstedame Melania Trump lanserte mandag et program som skal fremme barnas sak. Nok en gang kritiseres hun for å ha kopiert sin forgjenger Michelle Obama.

I 2016 oppfordret Obama menn til å «være bedre», under et arrangement for kvinners rettigheter. Trumps kampanjeslagord er «vær best».

Styreleder inhabil i luftambulansekrisen

Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, har meldt seg inhabil i luftambulansekrisen på grunn av bindinger hun har til Babcock SAA som skal ta over driften.

– Telle er ansvarlig for et samrøre av interesser som er helt hårreisende, sier klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge til Dagens Næringsliv.

Ferguson ute av koma

Legendariske Sir Alex Ferguson, som ble hasteoperert etter en hjerneblødning, er ute av kunstig koma og viser tegn på å komme seg, melder Daily Mail.

Avisen skriver at Ferguson sitter oppreist og snakker, men oppgir ingen kilder.