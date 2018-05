Nyheter

Torsdag 3. mai vedtok Eide kommunestyre med 17 mot 4 stemmer å legge ned Vevang skole. Flertallet bestod av Høyres 7, Venstres 2 og Kristelig folkepartis representant. For å sikre Høyres Egil Strand ordføreren var det inngått en politisk skriftlig avtale med Senterpartiet der skolestrukturen skulle ligge fast med barneskoler på Eide ,Lyngstad og Vevang inneværende kommunevalgperiode.

I forskriften om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner heter det i § 5 Kommuneplaner og kommunedelsplaner etter plan og bygningslovens kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommunestyret Dette er altså gjeldene lov og det blir derfor Fylkesmannens oppgave, som statens kontrollorgan, å gripe inn og stoppe dette lovbruddet. Senterpartiet vil sende en lovlighetskontroll og ber Fylkesmannen om at vedtaket om nedleggelse får oppsettende virkning, slik at nedleggingsprosessen stoppes i behandlingstiden.

Ordføreren ble ved konstitueringen av møtet konfrontert med eksisterende politisk avtale, som hadde gitt han ordførerklubba.

Han nektet å trekke skolesaka fra kartet, som han ble bedt om fra kommunestyrets talerstol, med henvisning til at han ville bryte en avtale han selv var en del av.

En svart dag på Vevang ble det da alle i Arbeiderpartiet samlet, stemte for å legge ned skolen på Vevang fra 1. august 2018. Uten betydning for saken stemte 2 fra Arbeiderpartiet for at nedleggelsen skulle bli fra 1. august 2019. En kosmetisk politisk vri, uten å vise reell vilje til å bevare skolen. De jeg møtte på butikken på Vevang dagen etter kommunestyret var alle skuffet fortvilt og arge for det tragiske som hadde skjedd i kommunestyret, uten saklig grunn. Når Eide kommune har 66 870 000.- på fondskonto 3. mai er det god likviditet i kommunen og ingen saklig økonomisk grunn for skolenedleggelse.

På Vevang har det vært sammenhengende skole i 172 år, helt fra 1846. Vevang har i dag en relativt nyere barneskole med plass til ca 80 elever. Dagens elevtall er på 41 og det vil derfor kunne tilbys nærmere 40 elevplasser til nærmiljøet i Hustadvika nye kommune, til barnas beste.

Under krigen 1940- 1945 hadde okkupantene hærtatt skolen. Da ble det holdt skole i 2 privathus. Nå når det ”simple flertallet” vil legge ned skolen kan løsningen for videre skole på Vevang, bli privatskole, som bygda har følt seg tvunget til å søke om, etter at trusselen om nedleggelse ble for påtrengende.

Trusselen er skapt av uttalelser og krav fra andre skoler i kommunen og manglende politisk støtte fra Høyrekreftene i hele kommunen og mest skuffende å bli sviktet av Lyngstads Høyrerepresentanter. Jeg har kontaktet de fleste i kommunestyret og bedt om støtte slik at det ikke ble fattet noe vedtak om nedleggelse av skolen på Vevang. Dette var sannsynligvis noe av det minst nyttige jeg gjorde i saken, da det var lite forståelse å møte. De aller fleste hadde fastlåste standpunkt og holdninger. ”Det var som å skvette vatn på gåsa” for å bruke et folkelig uttrykk, som alle forstår.

Det er ingen på Vevang som har bedt om, eller krevd annen skole av pedagogiske hensyn. Elevene på Vevang har i høringsrunden bedt om å slippe å flytte skole, med busskjøring til Lyngstad og helt til Eide da det ikke er gymsal på skolen på Lyngstad. Kontrollutvalget besøkte nylig Lyngstad skole og rapporten er hemmeligstemplet. Det blir derfor Fylkesmannens oppgave å undersøke om innholdet i den hemmelighetsstemplede rapporten er av en slik art at den er til hinder for at elevene ved Vevang skole kan flyttes til Lyngstad. Da forutsettes det at Fylkesmannen ivaretar barnas beste i henhold til kravet i barnekonvensjonen.

Det gode samarbeidet som er mellom hjem og skole på Vevang, det er noe av limet i bygdekulturen og vil og ødelegges av avstanden til skolen, om skolen i bygda legges ned. Det er i dag 4 utdannede lærere og en assistent på Vevang og alle disse har bedt om at skolen opprettholdes da de ikke ønsker å flytte arbeidsplass.

En underskriftskampanje med 238 underskrifter av personer fra Vevang, som protesterte mot nedleggelse, ble lagt fra på kommunestyremøtet. Bare 4 representanter fra Senterpartiet stemte slik bygdefolket ønsket.

Diskusjonen i kommunestyret dreide seg om det var noen saklige grunner for å legge ned skolen på Vevang. Fra lærerhold kom de sterkeste pedagogiske innlegg på kanten både i tid og rom. Venstres representant toppet det faglige ved å vise til en rekke masteroppgaver han hadde lest seg opp på for pedagogisk nødvendighet, der konklusjonen og svaret var skolenedleggelse og større enheter med fulldelte klasser.

Det er gode små skoler og en finner også gode større skoler. På meg virket det voldsomt å høre argumentasjonen fra lærere, som på en så lite saklig og pedagogisk måte, belærte oss fra utkantene av kommunen, som kun har gått annenhver dag på 4-delt skole og fremdeles ikke er kommet lenger i utvikling, enn at vi tror dette var en god skole.

Det andre argumentet, som var tema i diskusjonen var den knappe tid som var til rådighet om en gjorde forhastet vedtak. Det ble diskutert om skillevegg i et klasserom krevde nye brannplaner og en ny delevegg, som skiplet oppdelingen og krevde mer kompliserte krav til ventilasjon og stilte nye brannkrav, som det var tidsnød for å få på plass.

Et godt innspill var at om en la bort denne nedleggelsesplanen ville alle problem for flytting til Lyngstad være løst. Det er ingen romproblem på Vevang der det også er gymsal. Det blir derfor ”å gå over bekken for å hente vann” å kjøre skolebarna 16 km til Eide for gym, når en har gymsal i nærmiljøet på Vevang, uten skoleskyss. Det kan ikke være barnas beste.

Da vil rådmannen få nok tid til å pusse opp skolekjøkkenet på Vevang som var på budsjettet for 2017 med som ikke ble gjort da og overført til budsjettet for 2018, men nektet iverksatt før en fikk gjennomført vedtaket om nedleggelse. Beløpet en sparer på å ikke pusse opp skolekjøkkenet på Vevang er det samme som det vil koste å bygge den lanserte deleveggen , som skaper nok plass til en skole ekstra på Lyngstad.

Lærerorganisasjonene vil sikkert kunne bistå med rådgiving om et vedtak gjort 3. mai om nedleggelse fra 1. august samme år, er i strid med avtale og lovverket.

Det er verken økonomi, skolebygget eller pedagogiske mangler som er grunnen til nedleggingen. Eide kommunes budsjett for 2018 er vedtatt med drift på Vevang skole hele budsjettåret 2018. Det er ikke noe kommunestyrevedtak som pålegger rådmannen annet enn å få en bedre budsjettprosess før budsjettet for 2019 skal vedtas.

Det er rådmannen som ikke har lykkes med sin delegasjonsfullmakt til å ansette bl. andre rektorer ved kommunens 4 skoler. Han har gjennomført fra en til flere rektorskifter ved hver skole, med mer og mindre godt resultat. Det er derfor et mislykket forsøk med å opprette en fellesrektor som er den direkte grunn til skolenedleggelsen på Vevang. Rektorsaken forandret seg under marsjen, rektorsak ble til en skolestuktursak med tragisk utfall. Den kunne ha vært løst ved at rådmannen lyste ut rektorstillingen på Vevang, men det har han ikke gjort.

Det fritar ikke ”det simple flertallet”i kommunestyret sitt politiske ansvar for hva en aksepterer av forslag frå rådmannen, mer og mindre etter innfallsmetoden.

Det er til dags dato ikke framlagt et eneste samfunnsregnskap, som viser hva en har spart på skolenedleggelser? Det er grunn til å tenke over hva som er grunnen til at det aldri er laget et slikt regnskap!

Kolbjørn Gaustad