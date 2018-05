Nyheter

En kvinne i 80-åra blir fraktet til sjukehuset i Molde for en sjekk etter at hun ble påkjørt av egen bil mandag ettermiddag. Ulykken skal ha skjedd i øvre bydel i Molde i forbindelse med at kvinnen forsøkte å parkere bilen. Akkurat hvordan ulykken inntraff vites foreløpig ikke. Skadeomfanget er ukjent.

Politiet ble varslet om ulykka klokken 16.42 via AMK Møre og Romsdal.