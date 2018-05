Nyheter

Politiet friga navn på savnet mann i Barentshavet

Politiet opplyste at det savnede besetningsmedlemmet på KV Nordkapp i Barentshavet er 19 år gamle Sindre Saltveit fra Vormedal i Karmøy.

Søndag ble det klart at redningsaksjonen nå klassifiseres som søk etter antatt omkommet. Mandag blir det arrangert minnestund på alle Kystvaktens fartøyer, samt på Kystvaktens hovedkontor på Sortland.

Sykepleiermangelen opp 47 prosent

Mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere har økt med 47 prosent det siste året. Det kan gå utover pasientsikkerheten, sier Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) anerkjenner ifølge NRK at sykepleiermangelen er en varslet krise.

26 hjem på Hawaii ødelagt av lava

Lava fra Kilauea-vulkanen har gjort stor skade i flere boligområder, og totalt 26 hjem har blitt ødelagt. Det slår myndighetene fast etter å ha gjort undersøkelser fra luften.

– Tallet kan endre seg. Dette er hjerteskjærende, sier talsperson Janet Snyder.

Giuliani: Flere kvinner kan ha fått betalt

Andre kvinner enn pornostjernen Stormy Daniels kan ha mottatt penger for å tie om forhold til Donald Trump, ifølge presidentens advokat Rudy Giuliani.

I et intervju på ABCs «This Week» sier Giuliani at han ikke har kjennskap til andre utbetalinger, men at han ikke kan utelukke at det har skjedd.

Lightning først til NHL-semifinale

Tampa Bay Lightning slo Boston Bruins 3–1 søndag og ble første lag som tok seg til semifinale i NHL-sluttspillet.

Med fire strake seire er Lightning i semifinale for tredje gang på de fire siste årene. Klubben jager sin annen Stanley Cup-tittel 14 år etter den første.

