Staten bruker mer og mer penger på Facebook

Nyheter

Departementenes bruk av penger på sponsede innlegg på sosiale medier øker. I løpet av de siste tre årene har departementene gått fra å bruke nesten ingenting til over 250.000 kroner på betalt innhold, viser en spørrerunde Aftenposten har gjennomført.

– Sponset innhold kan være problematisk fordi forvaltningen ikke skal betale for det som defineres som politisk budskap, sier medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud ved Institutt for samfunnsforskning til avisen.

Forsker Bente Kalsnes mener departementenes endring i bruk av annonsekroner får konsekvenser for de tradisjonelle mediene.

– I mange bedrifter og organisasjoner i dag ser vi at annonsepengene som tidligere fungerte som en form for mediestøtte, er på vei til å forflyttes over til sosiale medier og Silicon Valley-selskaper, sier hun.

I Aftenpostens spørrerunde er det kun Klima- og miljødepartementet, Kommune- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet som ikke har svart.