Konfirmantene ønsker seg kontanter

- Vi opplever økt etterspørsel etter kontanter nå i april og mai, sier direktør i Nokas Cash Handling Norge, Anisa Solvang.

Statistikk fra Nokas, som har mer enn 1200 egne minibanker i Norden, viser at det foretas rundt 20% flere transaksjoner i Norge i konfirmasjonsukene enn i øvrige måneder. Totalt sett foretas det nærmere 1,5 millioner uttak fra Nokas sine egne minibanker i Norge i denne perioden. I tillegg kommer uttakene fra bankenes egne minibanker. I snitt ligger et minibank uttak på rundt 1500 kroner.

- Vi har all grunn til å tro at dette henger sammen med at konfirmantene synes kontanter er mer spennende å få i hånda enn elektroniske penger, sier Anisa Solvang. Vi kan berolige alle konfirmanter med at vi har et godt utbygd transportnett som sørger for at våre minibanker ikke skal gå tomme når foreldre, besteforeldre og venner skal ta ut penger til sine håpefulle konfirmanter, sier hun.

I tillegg til egne minibanker drifter og forsyner Nokas også flere andre bankers minibanker. Hun ser flere fellestrekk som bekrefter egne tall. Også mange av butikkene i detaljhandelen ber om mer veksel tilført, ifølge Solvang.

- Det kan tyde på at folk i større grad enn ellers i året ønsker å ta ut kontanter i dagligvarebutikken sin når de likevel er ute og handler, som et supplement til å ta ut kontanter fra minibankene, sier hun. Våre uformelle kundeundersøkelser viser at en del av disse pengene blir lagt i konfirmasjonskonvolutter.

Solvang forventer likeledes en tilsvarende økt uttaksfrekvens nå i sommer, hvor det tradisjonelt sett er større etterspørsel etter kontanter fra utenlandske turister og i forbindelse med festivaler rundt i hele landet

- VIPPS og andre elektroniske betalingsløsninger er kommet for å bli, men fremdeles er det mange som synes kontanter er enklest og mest fornuftig å bruke. Ikke minst gjelder dette for konfimanten som ser ut til å like friheten med sedler i hånda bedre enn å se på en kontoutskrift, avslutter hun.