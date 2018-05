Fyker opp på favoritt-lista - Rybak kan kopiere Johnny Logan

Nyheter

Det har bare irske Johnny Logan klart før, med seire for «What's Another Year» i 1980 og «Hold Me Now» i 1987.

Rybak selv vant med «Fairytale» i 2009, og han deltar i år med «That's How You Write a Song».

43 land deltar når Eurovision Song Contest kommende uke går av stabelen i Lisboa. Norge skal i aksjon i den andre semifinalen, som holdes torsdag.

– I semifinalen håper vi å vise den norske spiriten. La andre land vise muskler og sånt, men vi skal vise at alt vi gjør er med letthet og glede, sier Alexander Rybak til NTB.

– Min selvtillit ligger i at vi har et team som har øvd mye på å vise folk glede og kjærlighet. Uansett resultat vet vi at vi gjør vårt beste for å oppmuntre folk, fortsetter han.

Norge ligger for øyeblikket som nummer to på bookmakernes lister, ifølge oversikten til Eurovisionworld.com. Bare seier for israelske Netta Barzilai og hennes låt «Toy» gir lavere odds.

Liker MGP-atmosfæren

Selv med en sisteplass i den norske finalen hadde Alexander Rybak trolig meldt seg på igjen.

– For jeg liker atmosfæren, sier han.

Han beskriver Grand Prix-publikumet i Norge som litt annerledes enn ellers i Europa. I Norge handler det mer om familieunderholdning, mener han.

– Jeg liker veldig godt familiepublikumet. Jeg liker liksom Disney-filmer som forener folk på tvers av alder og generasjoner, sier Rybak.

Stiller opp for fans

Han må kunne regnes som en kjendis i Eurovision-sammenheng og må nok regne med å skrive en del autografer i tiden fram mot semifinalen og forhåpentligvis finalen.

Og Rybak liker å stille opp for fans på denne måten, enten de vil ha autograf eller bilde sammen med ham.

– Jeg liker ikke å gå forbi en stor folkemengde med mindre jeg vet at jeg har tid til å stoppe opp i en time eller to. Det er viktig å forberede seg på det selv på dager hvor man egentlig vil være en privatperson, forklarer den norske Eurovision-artisten.

Spiller gjerne for andre

Nederland er det landet han selv har som favoritt, iallfall av de framføringene han har sett. Landet representeres av Waylon med countrylåten «Outlaw In 'Em».

Dette er en av flere låter som Alexander Rybak har lagt fiolin til og publisert på YouTube-kanalen sin med rundt en halv million abonnenter.

Samtidig er han åpen for å hjelpe mindre kjente artister og vil gjerne bli spurt om å bidra.

– Og ikke minst å bli invitert av andre store artister til å spille fiolin på sangene deres. Jeg føler sjelden at jeg har en duettstemme, men fiolinen min funker i de fleste sjangere. Det er gøy, sier Rybak.