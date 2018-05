Fire russ til sykehus etter overdose av GHB på landstreff

Nyheter

– Vi vet aldri hvordan dette ender. Man kjenner verken innholdet i drikken eller sin egen toleranse for GHB, så det er ren gambling å få i seg. Noen får det dessverre i seg uten å vite det, sier operasjonsleder Henning Andersen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han vet ikke hvordan det har gått med de fire, men forteller at de ble brakt til sykehus. Politiet har imidlertid ikke fått meldinger om at tilstanden er alvorlig for noen av dem.

– Alle fire er fulgt opp av helsevesenet, men jeg kjenner ikke til helsetilstanden deres, sier operasjonslederen.

GHB er et sentralt dempende stoff med virkninger som ligner alkohol. Ulovlig framstilt GHB kan inneholde ulike mengder av stoffet, og det kan være liten forskjell på doser som gir rus og doser som kan gi alvorlig skade.

Rusen gjør brukeren oppstemt, men kan føre til en rekke plager. I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust, bevisstløshet og i verste fall kan brukeren dø.

– Gått veldig greit

Fem personer ble bortvist fra landstreffet for årets russ i Kongeparken lørdag kveld og natt til søndag, tre av dem tilhørte en russebuss og ble bortvist for bruk av narkotika, mens to ble bortvist for ordensforstyrrelser.

– Dette er helt normalt. Ellers har arrangementet gått veldig greit. Etter at selve arrangementet var over, trakk russen seg inn på campingplasser og mot bysenteret hvor flere har leid hotellrom. Sannsynligvis fortsetter festingen, men det er ikke noe som har vært oss til bry, sier Andersen.

Omkring 14.000 russ har vært samlet i Kongeparken i helgen. I tillegg til bortvisningene for narkotikabruk ble seks personer bortvist for å prøve å snike seg inn uten billett.

Ingen voldstilfeller

Landstreffet er det 32. i rekken, og arrangøren er svært fornøyd med tilbakemeldingene fra alle hold. Ikke minst er de glad for at det ikke er registrert noen tilfeller av vold, og for at det har gått bra med de fire som ble sendt til sykehus.

– Vi har ikke registrert noen alvorlige voldshendelser, og det inkluderer også overgrep. Dette er noe vi jobber forebyggende med gjennom hele året. Vi samarbeider også med Amnesty om kampanjen «Nei er nei», sier presseansvarlig for landstreffet, Therese Oddsen, til NTB.

– Nytt i år er at narkotikapolitiet har vært til stede med to narkotikahunder. Det har også vært et samarbeid mellom distriktene for å hindre at narkotika tar veien hit. Totalt er det meldt om sju tilfeller av narkotikabruk og to tilfeller av besittelse. Dette er lavere enn i fjor, og mye tyder på at ungdommen er mer bevisst på sitt forhold til narkotika og vold enn tidligere, sier Oddsen.

Alkotest

Søndag morgen lå mange og hvilte ut etter festivalen – mange sov nok også ut rusen før hjemreisen. Politiet var søndag på plass og tilbød blant annet alkotest for å sikre at ingen fortsatt er påvirket når de skal kjøre ut av området.

Totalt er det nedlagt over 9.400 dugnadstimer fra frivillige fra 37 lokale idrettslag og foreninger. Mødre og fedre har vært til stede og passet på, i tillegg til politiet, Røde Kors, brannvesenet og vektere.

– Vi er veldig stolte av den dugnaden som legges ned. Det er gjort en kjempeinnsats og vi gleder oss allerede nå til neste år, sier Oddsen.

Rolig på Lillehammer

På russetreffet på Birkebeineren på Lillehammer, hvor rundt 6.000 russ har vært samlet, var det én deltaker som ble anmeldt og bortvist for bruk av narkotika, opplyser Innlandet politidistrikt.

– Det har gått veldig rolig for seg, det har gått så fint som det kan. Vi fikk litt klager på høy musikk fra fastboende på kvelden i går, men hørte ikke noe mer fra dem i løpet av natten, opplyser politiet i Innlandet til NTB.