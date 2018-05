Nyheter

Strandryddeuken avsluttes

I dag er den siste dagen av strandryddeuken. Lørdagen var høydepunktet med hele 45.000 personer i sving over hele landet.

Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011 og har vokst hvert år siden. Aksjonen er en del av en internasjonal dugnad som har pågått i mange år, med utspring i den amerikanske organisasjonen The Ocean Conservancy.

Erdogan i valgkamp

I Istanbul deltar Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på et stort valgkamparrangement. Det er ventet at han vil presentere regjeringspartiets valgkampsaker.

Hans hovedutfordrer i valget 24. juni er Muharrem Ince i Tyrkias største opposisjonsparti, Det republikanske partiet (CHP).

Åpningsseremoni for Eurovision

Årets Eurovision Song Contest, som arrangeres i Portugal, går av stabelen. Den første semifinalen, der blant andre Island og Finland deltar, går tirsdag 8. mai.

Det er tidligere Eurovision-vinner Alexander Rybak som står for årets norske bidrag: «That's How You Write a Song».

Valg på nasjonalforsamling i Libanon

Libanon skal etter ni år velge ny nasjonalforsamling, men setene er i stor grad alt fordelt mellom landets gamle familiedynastier.

Libanons grunnlov slår fast at presidenten skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og presidenten i nasjonalforsamlingen sjiamuslim. De 128 setene i nasjonalforsamlingen er også fordelt på tilsvarende vis.

Øker Brann gapet ned til RBK?

I kveld klokken 20 tar Brann imot Tromsø i Eliteserien. Med seier vil bergenserne være sju poeng foran Rosenborg, som spilte 1-1 mot lillebror Ranheim lørdag.

Fem andre kamper går av stabelen i runde 8 av Eliteserien klokken 18.