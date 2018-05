Nyheter

Gullrutens hederspris til Numme og Rønneberg

TV 2s Thomas Numme og Harald Rønneberg ble tildelt årets hederspris under Gullruten i Bergen. Duoen har sin siste «Senkveld»-sending fredag 11. mai. Da har de vært på skjermen i 15 år.

Det var statsminister Erna Solberg (H) som hadde fått æren av å dele ut prisen til de to rørte programlederne.

Trump snakket med May om Iran-avtalen

President Donald Trump snakket med Storbritannias statsminister Theresa May om Iran-avtalen lørdag, en uke før avgjørelsen om USA skal trekke seg eller ikke.

I telefonmøtet med May understreket Trump at han er forpliktet til å sørge for at Iran aldri får atomvåpen.

Regjeringen øker innsatsen mot forsøpling i havet

Regjeringen kunngjorde at de vil øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner. Totalt vil det gå 280 millioner kroner til formålet i 2018.

– Vi må redde verdens hav for å ta vare på vårt livsgrunnlag, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Forskere frykter flere skjelv og utbrudd på Hawaii

The Hawaiian Volcano Observatory opplyste at de frykter Hawaii vil bli rammet av flere jordskjelv og vulkanutbrudd de neste månedene.

Nærmere 2.000 personer har måttet evakuere etter at Kilauea-vulkanen på hovedøya brøt ut torsdag og lava begynte å velte opp fra sprekker i bakken i et boligområde. Fredag ble hovedøya også rammet av det kraftigste jordskjelvet på over 40 år.

Galopp: Justify brøt Apollo-forbannelsen

Favoritten Justify vant galoppklassikeren Kentucky Derby lørdag og brøt en 136 år gammel forbannelse. Ikke siden Apollo vant i 1882 hadde en hest som ikke startet i noen løp som toåring vunnet Kentucky Derby.