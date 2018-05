Nyheter

I Molde er en mann i 60-åra lørdag mistenkt for kjøring i påvirka tilstand. Politiet opplyser at blodprøve blir tatt, og at de oppretter sak.

– Vi fikk tips fra publikum om en person i Molde sentrum som virket rusa, og som satte seg i en bil og kjørte, sier operasjonsleder Arild Reite.

Politiet kom til stedet, og fikk utslag i alkometeret føreren måtte blåse i.

Mannen har adresse i Molde.