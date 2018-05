Med spissa skrujern på byen i Ålesund

Nyheter

- Tydelig tenkt som et våpen - og et forsøk på å omgå knivforbudet, heter det fra politiet.

Denne saka ble først publisert i Sunnmørsposten.

Seint fredag kveld blei en mann i 20-åra bortvist fra Ålesund sentrum og anmeldt for å ha hatt et stikkvåpen på et serveringssted, melder politiet.

- Vedkommende hadde et spissa skrujern på seg. Som en syl, med andre ord. Tydelig tenkt som et våpen - og et forsøk på å omgå knivforbudet. Det er imidlertid dette han blir anmeldt for. Et sånt spissa redskap behandles på samme måte, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl.

Denne saka ble først publisert i Sunnmørsposten.