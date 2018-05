Farlige tablettkopier i omløp igjen i Trondheim

Nyheter

Tablettene utgir seg for å være Xanax, et angstdempende preparat med virkestoffet alprazolam. Men tester ved St. Olavs hospital viser at preparatet inneholder opiatet fentanyl – et virkestoff som har ført til flere overdosedødsfall, skriver NRK.

– For høyt inntak av fentanyl fører til at folk slutter å puste. Det er svært potent og hurtigvirkende. Kroppen kan være bevisst noen minutter etter pustestans. Dette er virkelig en grusom måte å dø på, sier sykepleier Vibeke Kleveland i helse- og overdoseteamet i Trondheim.

Teamet regner med tablettene er laget i Øst-Europa og har funnet veien til Norge via det mørke nettet. De fikk først kjennskap til tablettene tidligere i år. Nå er de i omløp igjen. Lav pris gjør at de frykter tablettene vil spre seg rundt om i landet.

– Når vi først har funnet ut at Xanax-kopier selges i Trondheim, er det nærliggende å tro at de også fås kjøpt andre steder i Norge. Den lave prisen bidrar til å øke salget – én tablett selges for rundt 50 kroner, sier Kleveland.