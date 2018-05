Nyheter

Iowa vedtok USAs strengeste abortlov

Iowas guvernør Kim Reynolds signerte en lov som forbyr abort etter sjette uke og i de fleste tilfeller der man kan konstatere hjerteslag.

Den såkalte hjerteslagloven trer i kraft 1. juli, men kritikere tror den må gjennom USAs rettsapparat. Loven åpner kun for abort i tilfeller der det er fare for mors liv eller graviditeten er et resultat av en voldtekt.

Hawaii rammet av to kraftige jordskjelv

To jordskjelv med styrke på henholdsvis 5,4 og 6,9 rammet Hawaiis hovedøy, hvor Kilauea-vulkanen har hatt utbrudd, ifølge jordskjelvsenteret USGS.

Jordskjelvene kommer dagen etter at glohet lava begynte å velte opp fra sprekker i bakken midt mellom vanlige bolighus i Leilani Estates.

Farlige tablettkopier i omløp igjen i Trondheim

Potensielt livsfarlige tabletter selges på gata i Trondheim. Overdoseteamet i kommunen frykter at rusmiddelet sprer seg.

Tablettene utgir seg for å være preparatet Xanax, men tester ved St. Olavs hospital viser at pillen inneholder opiatet fentanyl – et virkestoff som har ført til flere overdosedødsfall, skriver NRK.

KrF vil endre sukkeravgiften

Kristelig Folkeparti vil i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett kreve en utredning for å endre sukkeravgiften på drikkevarer.

Det bekrefter partiets finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til VG.

George H.W. Bush skrevet ut fra sykehus

Den tidligere presidenten er skrevet ut fra sykehus, etter å ha blitt innlagt kort tid etter hans kone Barbara Bush døde. Han fikk forlate sykehuset etter 13 dager og formen er god, opplyser 93-åringens talsperson, Jim McGrath.