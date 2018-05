Kreativ boligannonse fra Solbakken: Superhelter skal gi supergodt salg

Nyheter

Ei treroms-leilighet i Solbakken i Molde er lagt ut til salg, men det er ikke leiligheten i seg selv som vekker interessen for de som kommer over salgsannonsen på finn.no.

Superhelter

– Det er en sporty kunde av oss som skal selge en leilighet i Solbakken. Vi ble inspirert av beliggenheten og utsikten. Det er ikke mange leiligheter, i denne høyden, som både er syd- og vestvendte, sier eiendomsmegler i Garanti, Jan Egil Fornes til Rbnett.

– Leiligheten er tom, så det var greit å fylle den med litt liv. Beliggenheten og utsikten er super, så vi spant videre på dette. Dermed ble det superhelter, forteller han.

Superhelt-modellene i annonsen er meglerne selv – med barn.

– Artig å skape oppmerksomhet

Dette er ikke den første humoristiske boligannonsen til gjengen i Garanti i Molde.

– Vi har gjort noen andre stunt, også, det er vel snakk om fem-seks ganger, sier Fornes, som ikke frykter de vil bli nedrent av andre selgere som vil ha «noe ekstra».

– Dette er ikke hverdagskost, men av og til er det artig å skape oppmerksomhet. Det er ei fin linje – vi skal først og fremst selge leiligheten, men det er jo lov å ha det artig på jobb også.

Humor som virkemiddel

Det er Espen A. Istad som er fotografen bak de kreative superhelt-bildene.

– Humor er et vanlig virkemiddel i all markedsføring. Salg av boliger bør ikke være et unntak, så lenge det ikke går ut over oppdraget vårt.

Bortsett fra bildene er salgsannonsen av det tradisjonelle slaget.