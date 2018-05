Gravemaskin overtent – brannvesenet har startet å slukke

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal meldte klokka 11.30 fredag formiddag om en brann i ei gravemaskin i Tresfjord.

– Fører er kommet seg ut av maskina og hevder seg uskadd, skrev politiets operasjonsleder på Twitter.

Vestnes brannvesen opplyser at gravemaskina står ved Rypdal purkering, og at den er overtent.

Det skal ikke være fare for spredning, men noen høyspentledninger rett over maskina gir noen utfordringer under slukkingen.

Brannvesenet er fremme på stedet, slokking iverksatt, må ta hensyn til høyspent kabler rett over brannen, maskinen er overtent.

Foto: Vestnes brannvesen. pic.twitter.com/moBCIlvKCN — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) May 4, 2018

Saka oppdateres.