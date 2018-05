Flaskeknusing i Storgata

Nyheter

6 Molde sentrum: melding om flere knuste glassflasker i Storgata. Delvis plukket opp av patrulje. VTS orientert

Ved 01.30 tida fikk politiet melding om knuste glassflasker i Storgata i Molde.

- Det var nokså omfattende. Patruljen fikk rydda bort det verste, og varslet vegtrafikksentralen om behov for spyling eller kosting for å få unna resten, opplyser John Bratland ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

- Vi vet ikke hvem som har gjort det, men det har jo vært en del av dette de siste dagene, sier Bratland.