Brann i gravemaskin slukket

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal meldte klokka 11.30 fredag formiddag om en brann i ei gravemaskin i Tresfjord.

– Fører er kommet seg ut av maskina og hevder seg uskadd, skrev politiets operasjonsleder på Twitter.

Vestnes brannvesen opplyste at gravemaskina står ved Rypdal purkering, og at den var overtent.

De varslet også at noen høyspentledninger rett over maskina ga noen utfordringer under slukkingen.

Klokka 13 forteller politiets operasjonsleder at brannen er slukket.

– Både vi og brannvesenet har avsluttet på stedet. Vi vet ikke inngående hva som er årsaken til brannen per nå, sier operasjonsleder Erik Dyb til Rbnett klokka 13.