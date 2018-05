Nyheter

UP hadde fredag ettermiddag trafikkontroll på FV 64 i en 60-sone på Eide. Det ga resultater. En fører ble anmeldt og mister lappen etter å ha kjørt 95 km/t. 14 førere fikk fartsbøter, og to fikk bot for bruk av håndholdt mobil.