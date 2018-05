Oppbevarte rundt 50 gram hasj hjemme

Nyheter

En Molde-mann i 20-åra måtte nylig møte i Romsdal tingrett for bruk og oppbevaring av hasj.

Det var sist høst at politiet kom hjem til ham og fant litt hasj på stuebordet hans. Mannen innrømmet da å ha mer liggende, og fant fram rundt 50 gram hasj han hadde oppbevart.

Han fortalte at han hadde kjøpt knappe 100 gram hasj av en ikke-navngitt person noe tidligere, og at resten hadde han selv brukt. All hasjen var til eget bruk, sa han.

Den uforbeholdne tilståelsen førte til strafferabatt. Romsdal tingrett endte med å gi ham 5.000 kroner i bot og 20 dagers betinget fengsel. Prøvetiden ble satt til to år.