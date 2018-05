TONO soper inn fra utlandet

Nyheter

TONOs årsregnskap for 2017 viser et resultat til fordeling til rettighetshavere på 568 millioner kroner, en økning på 27 prosent sammenlignet med året før.

Omsetningen økte med 22 prosent sammenlignet med 2016 – til 661 millioner kroner.

– Vi er svært tilfredse med resultatene for 2017, og vi gleder oss over at TONO forvalter et attraktivt repertoar som brukes mye. Det er verdt å merke seg at TONOs inntekter fra utlandet har fordoblet seg på tre år. Det viser både at vårt repertoar brukes mer i utlandet enn noen gang før, og at vi evner å hente inn inntektene fra utlandet, sier administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, i en pressemelding.

Likevel er ikke alt bare fryd og gammen. Strømmetjenester gir nye brukermønstre og konkurransen om lytterne er større.

– De fleste opplever at inntektene er lavere enn da musikkonsumet foregikk via fysiske medier. Det er også vanskelig å få brukergenererte, sosiale medier til å betale det vi mener er rimelig vederlag for den musikkbruk tjenestene tjener penger på, sier Strøm

– Vi forventer politisk handlekraft både fra EUs side og fra nasjonale lovgivere når det gjelder å etablere ansvar overfor rettighetshaverne fra for eksempel Facebook og YouTube, sier TONO-direktøren.