Istad Nett meldte onsdag formiddag at deler av Skåla var uten strøm fra klokka 10:03. De sendte personell ut på feilsøking, og litt etter klokka 12 kunne driftsavdelingen ved Istad Nett melde at feilen var funnet og at strømmen stort sett var tilbake.