Røde Kors: For få unge kan førstehjelp

– Det er skremmende at så mange unge verken tør gi førstehjelp eller kjenner til nødnummeret 113. Her har samfunnet en kjempemulighet til å gi livreddende kunnskap til svært mange mennesker som kan være i stand til å redde livet til venner, familie og mannen i gata, sier president i Røde Kors, Robert Mood.

Undersøkelsen viser at bare snaut fire av ti unge tør gi førstehjelp i livstruende situasjoner, og omtrent like mange kan nødnummeret 113, ifølge tallene Respons Analyse har hentet inn på vegne av Røde Kors.

I anledning den internasjonale Røde Kors-dagen neste uke, 8. mai, ber Mood alle, og spesielt unge, om ikke å utsette å lære seg førstehjelp og lanserer blant annet en nasjonal førstehjelpskampanje. Unge mellom 16 og 24 år havner oftere i situasjoner hvor de må gi førstehjelp enn andre grupper i befolkningen, påpeker han.

– Funnene i denne undersøkelsen viser helt tydelig at tiltak må settes inn for å nå gruppen av unge som er på vei ut i voksenlivet. Dette gjelder både russen og studentene, sier Mood.

Av dem som svarer at de ikke tør å gi førstehjelp, er 77 prosent redd for å gjøre feil og gjøre vondt verre, og halvparten oppgir at de er usikre på hva de skal gjøre.

– Den største feilen du kan gjøre, det er å ikke gjøre noen ting. Den første hjelpen er livsviktig og din reaksjon kan bety forskjellen på liv og død. Førstehjelp er ferskvare, og er du usikker bør du komme deg på kurs, sier Mood.