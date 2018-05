Politiet dropper sexmelding-saken – for gammel og ressurskrevende

Nyheter

Vest politidistrikt bestemte seg onsdag for ikke å etterforske sexmeldingssaken som ble anmeldt av Senterpartiet før helga. «Etter en sammensatt vurdering» blir det feil å prioritere saken, ifølge påtaleansvarlig Ronny Iden.

Han påpeker overfor NTB at det er godt mulig at politiet ville konkludert med at forholdet – å sende en messengermelding med teksten «Vi vil ha fitta di» – uansett ikke er straffbart hvis det ble åpnet etterforskning. Alvorligheten i forholdet, sett opp mot hvilke ressurser som måtte settes på saken for å få en oppklaring – med en mulig konklusjon om «intet straffbart forhold», gjør at han vender tommelen ned for å åpne etterforskning.

– Saken befinner seg i grenselandet for hva som omfattes av de aktuelle paragrafene i straffeloven. Når saken i tillegg er to år gammel, vurderer vi det slik at det ikke er riktig å prioritere den, sier Iden til NTB.

Navarsete forbannet

– Det overrasker meg ikke. Politiet etterforsker kun saker med meg når jeg er skurken, ikke offer, sier den tidligere Sp-lederen til Bergens Tidende.

Navarsete mistet sertifikatet og fikk et forelegg for råkjøring i 2016. Hun viser også til en sak i 2008 der hun satt i bilen da en rådgiver i Samferdselsdepartementet kjørte for fort.

– Da satte politiet i gang etterforskning og begrunnet det med at det var så stor medieoppmerksomhet rundt saken. Det vil jeg vel si at det har vært rundt denne saken også, sier stortingsrepresentanten fra Sogn og Fjordane.

Hun vil ikke kommentere saken ytterligere overfor NTB. Hun viser til at dette er en sak mellom politiet og partiet og henviser til generalsekretær Knut M. Olsen eller partileder Vedum for kommentarer.

– Jeg tar politiets henleggelse til etterretning. Jeg vil nå kalle inn til sentralstyremøte og lande denne saken i tråd med partiets etiske retningslinjer, sier Vedum til NTB.

Truet med politiet

Partileder Trygve Slagsvold Vedum truet med å gå til politiet med saken, hvis ikke den eller de som sto bak meldingen til Navarsete, meldte seg innen torsdag i forrige uke. Da fristen gikk ut og ingen hadde meldt seg, hadde ikke partiet noe annet valg enn å gjøre alvor av trusselen.

Meldingen ble sendt til Navarsetes meldingsinnboks på Facebook. Den ble sendt fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg, som var på hyttetur med ni andre menn, blant annet Ola Borten Moe og flere av hans allierte.

Søberg er utenfor mistanke, ifølge Navarsete. Alle de andre benekter at det var de som sendte meldingen, og samtlige avviser å ha kunnskap om hvem som gjorde det.

Ola Borten Moe har fratrådt som nestleder i partiet inntil sexmelding-saken får sin konklusjon. I en kommentar til utviklingen onsdag, skriver han på Facebook at han beklager overfor Navarsete, ifølge Adresseavisen.

«Det har vært krevende uker for partiet, Liv Signe Navarsete og alle som var med på turen. På vegne av alle som var på tur, (eksklusive den som sendte meldingen, vedkommende skylder en egen beklagelse til Liv Signe Navarsete og andre) vil jeg gjerne komme med en oppriktig beklagelse ovenfor Liv Signe Navarsete», skriver han.

Søberg vurderer politiet

Morten Søberg vurderer selv om han skal anmelde bruken av hans telefon den aktuelle natten som mulig identitetstyveri. Så langt har han ønsket å avvente før han tar en beslutning, men slik saken ligger nå, kan det tenkes at politiets befatning med sexmeldingen ikke er helt ferdig.

Etter det NTB forstår, kommer partiet ikke til å påklage politiets avgjørelse, men avslutte saken internt.