Oppfordrer kommuner til ryddedugnad

Nyheter

Hold Norge Rent-kampanjen legger godt til rette for frivillige til å delta. Lørdag er den store strandryddedagen.

– Det er fantastisk at det er et stort og bredt miljøengasjement i befolkningen. Jeg håper og tror at tusenvis av både enkeltpersoner og i lag, foreninger og skoleklasser deltar og fjerner avfall langs kysten og vassdrag, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Denne uken starter Norges største ryddedugnad langs kysten og langs vassdragene. Gjennom Hold Norge Rent-kampanjen er det lagt godt til rette for at det skal være enkelt for frivillige, lag og organisasjoner å delta på strandryddedugnaden. I fjor deltok om lag 50000 innbyggere på strandryddedagene. Alt tilsier at enda flere kommer til å delta i år. KS oppfordrer til å delta i å rydde opp nå, og ellers bruke de godt etablerte avfallsløsningene slik at ikke avfall spres i naturen.

– Avfall med ukjent opphav er en stor utfordring vi må løse i fellesskap. KS jobber med hvordan vi skal sikre stabile og forutsigbare ordninger også utover kampanjeukene, sier Helgesen.

Ute og plukker plast? Send oss ryddebilder! Mange engasjerer seg for å holde kysten ryddig – vi lager bildegalleri fra ryddeaksjonene.

Gjennom arbeidet vårt knyttet til EUs nye plaststrategi samarbeider vi med kommuneorganisasjoner over hele Europa for å diskutere hvilke krav vi som lokale og regionale myndigheter kan stille for å møte utfordringene med blant annet marin forsøpling.

I stortingsmeldingen om avfall fikk KS gjennomslag for bedre finansieringsordninger av avfall med ukjent opphav: «Kommunen er i en del tilfeller nøkkelaktør til å gjennomføre lokale tiltak mot marin forsøpling og mikroplastforurensning. Regjeringen vil innføre en kommunal tilskuddsordning til gjennomføring av aktuelle tiltak.»

I høringen hos Stortingets energi- og miljøkomité 15. februar gjentok KS behovet for en slik tilskuddsordning, og ønsket utvidelse av denne til også å omfatte håndtering av avfall med ukjent opphav også i innsjøer og på fjellet.

Som kjent vil avfall som kastes i naturen til slutt føres til havet. Derfor mener KS det er behov for helhetlige løsninger som håndterer avfall med ukjent opphav i havet og fra fjord og fjell og vann hele året. KS ønsker å invitere til en dialog med berørte parter for å finne fram til disse løsningene.