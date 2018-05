Nyheter

Legger fram budsjett

EU-kommisjonen ventes å legge fram sitt forslag til langtidsbudsjett for sjuårsperioden etter 2020.

Budsjettkommissær Günther Oettinger har allerede gjort det klart at han vil be medlemslandene legge betydelig mer penger på bordet enn i dag. Men det er også ventet at han vil foreslå kontroversielle nye tiltak for å sluse penger vekk fra ulydige medlemsland i øst.

Må svare om kampen mot IS

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) redegjør i Stortinget om kampen mot IS.

Bakke-Jensen er blitt bedt om å svare på spørsmål om blant annet hvem de norsktrente militsene i Syria kjemper og har kjempet mot.

Muligens siste rettsdag

I dag er det siste prosedyrer i terrorrettssaken i Stockholm. Den snart to måneder lange rettssaken mot terrortiltalte Rakhmat Akilov (40) går mot slutten, og onsdag kan bli siste rettsdag.

Akilov har tilstått lastebilangrepet der fem mennesker ble drept i Stockholm 7. april 2017. Aktoratet har lagt ned påstand om livsvarig fengsel.

Muntlig spørretime

Kulturminister Trine Skei Grande (V), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland (H) stiller i den muntlige spørretimen.

Opprør i Armenia

Armenias protestleder Nikol Pasjinian oppfordrer til generalstreik, sivil ulydighet og demonstrasjoner etter at han mislyktes med å bli valgt til ny statsminister.

Over 20.000 mennesker demonstrerte tirsdag i hovedstaden Jerevan med krav om at nasjonalforsamlingen måtte utnevne Pasjinian til statsminister.