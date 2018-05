Nyheter

Kan stevne Trump

Spesialetterforsker Robert Mueller sa på et møte i mars at han kan komme til å stevne president Donald Trump, opplyser Trumps tidligere advokat John Dowd.

Dowd sier til nyhetsbyrået Reuters at Mueller tok opp muligheten for å stevne presidenten da han ble gjort oppmerksom på at Trump ikke føler seg forpliktet til å snakke med etterforskerne.

Mer uro på Vestli

Det var amper stemning mellom omkring 20 ungdommer på Vestli i Oslo sent tirsdag kveld. Ingen ble skadd, og politiet fikk kontroll på situasjonen.

– Vi hadde patruljer ikke langt unna, så vi sendte dem mot stedet med tanke på siste tids hendelser for å forebygge en eskalering. Vi fikk også melding om et lite slagsmål, men ingen kom til skade, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB.

7 millioner dør av luftforurensing

På verdensbasis dør rundt 7 millioner mennesker som følge av dårlig luftkvalitet hvert eneste år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

I en ny studie organisasjonen har gjennomført kommer det fram at 90 prosent av verdens befolkning puster inn forurenset luft.

Stort flertall: Metoo-kampanjen viktig

To av tre nordmenn mener medienes dekning av metoo-kampanjen har vært for personfokusert. Et stort flertall mener likevel kampanjen har vært viktig, skriver Klassekampen.

92 prosent av de spurte i undersøkelsen mener metoo-kampanjen har vært viktig for å begrense seksuell trakassering.

Brukte valper til heroinsmugling

En veterinær er tiltalt for å ha smuglet heroin fra Colombia til USA. Ifølge tiltalen smuglet han stoffet i magen på valper.

Den tiltalte 38 åringen skal ha operert inn poser med flytende heroin, før han åpnet valpene igjen for å ta posene ut igjen når de ankom USA. Han risikerer minimum ti års fengselsstraff dersom han blir dømt.