Brannmannskaper avslutter på Gossen

Etter gårsdagens brann på Aukra melder nå brannbefal at alt mannskap pakker sammen og returnerer, opplyser 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Gressbrann på Gossen er under kontroll – overvåker området i natt Det melder Møre og Romsdal 110-sentralen.

- Området er kontrollert gjennom natten, og det er vurdert trygt å forlate området, melder 110-sentralen.

Tre brannbefal fra Molde brannvesen og 20 fra Sivilforsvaret i Kristiansund har hele natta holdt oppsyn på området der det brant, opplyser Helge Lunde ved 110-sentralen til Rbnett.

- De har patruljert området til fots gjennom natta, for å sjekke om det eventuelt skulle blusse opp igjen. Men vi har ikke fått noen meldinger om noe slikt, tvert om ble det i dag tidlig rapportert at det var kaldt over alt, og at mannskapene altså pakker sammen og returnerer, sier Lunde.