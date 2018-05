Tidligere Økokrim-leder hevder han ble truet av Røkke under Tønne-saken

Nyheter

I 2002 ledet Grimstad etterforskningen mot bedrageritiltalte Tore Tønne, som da var helseminister.

Økokrim tok ut tiltale mot Tønne 20. desember 2002. Dagen etter ble han funnet død, og dødsfallet ble raskt betegnet som selvmord. Tønne-saken fikk nasjonal oppmerksomhet da Dagbladet slo opp på førstesiden at Tønne fikk 1,5 millioner kroner for å bistå Kjell Inge Røkke i forbindelse med Kværner-fusjonen.

Nå hevder Grimstad at han ble oppringt av Røkke selv på sitt eget kontor i Økokrim kort tid etter Tønnes dødsfall, ifølge Dagbladet.

– Røkke skjelte meg ut i flere minutter og fortalte at han skulle bruke resten av sitt liv og alle ressursene han rådet over til å ta meg. Det var essensen i budskapet fra Røkke, sier Grimstad.

Grimstad sier han ble alvorlig redd av truslene, og at de skapte en frykt som han bar med seg i flere år.

Kjell Inge Røkke nekter for å ha framsatt trusler mot Grimstad, men sier gjennom sin advokat John Christian Elden at det er korrekt at han ringte Grimstad og skjelte ham ut.

– Røkke truet ham ikke, men sa ordrett at Grimstad etter hans oppfatning var uetisk, uredelig og uetterrettelig i sitt arbeid som nestsjef for Økokrim. Røkke hadde ingen respekt for Grimstad, og nølte ikke med å gi uttrykk for det, skriver Elden i en epost til Dagbladet.

– Røkke har ikke brukt en kalori etter telefonsamtalen på å gå etter Grimstad, hvilket vel er det beste beviset for at påstanden kun er en erindringsforskyvning, fortsetter Elden.