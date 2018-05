Stor oppslutning om 1. mai

Nyheter

Thorbjørn Myhre har vært med i Arbeiderpartiet i over 50 år og deltatt i 1. mai-feiringen like lenge. Han mener det er fortsatt behov for 1. mai, oppnådde rettigheter må forsvares.

Dagens hovedtaler i Molde, assisterende partisekretær i Arbeiderpartiet Kristine Nordenson Kallset, understreket det samme. Hun opplever at forskjellene i Norge øker, og at altfor mange må ta til takke med deltidsstillinger eller midlertidige og utrygge ansettelsesforhold.

- Vi skal kjempe mot forskjells-Norge. Fellesskap må være målet, vi vil bort fra privatisering med økt profitt som mål, sier hun.

Feiringen i Molde startet ved bysten til Olav Oksvik. Oliver Fremo Amundsen fra SV holdt tale og la ned blomster, før toget med Kvam og Sellanrå skolekorps i spissen stemte i med «Internasjonalen» og satte kursen mot Rådhuset i nydelig solskinnsvær.

I toget var det en rekke paroler, som gikk både på lokale, nasjonale og internasjonale saker.

Litt over 200 mennesker fylte rådhussalen der det var program med taler, sang og musikk. Ungdommene Victor Starheim fra SV og Lena Vassli fra Ap høstet kraftig applaus for sine paroler.

På Vestnes startet man feiringen tidlig på formiddagen med samling på kafeen på Myra. Hit kom det så mange mennesker at man måtte dekke ekstra bord. Parolene var de samme som i Molde. Forbundsleder Kine Asper i Fellesforbundet holdt tale for dagen. Hun mente at den rødgrønne opposisjonen i Stortinget har oppnådd mye, men at det overordna målet nå er å komme i posisjon og justere kursen kraftig til venstre. Arbeidslivspolitikk, fordelingspolitikk og næringspolitikk er kjernesaker for arbeiderbevegelsen, understreket hun.