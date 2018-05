Politiet: – Ikke fly med droner over brannen, kan være til hinder for helikopteret

Nyheter

Like etter klokka 19.00 ankom skogbrannhelikopteret Gossen for å bistå i slukningsarbeidet av skogbrannen. Flere droneflygere har tatt bilder av brannen og vært til stor hjelp i arbeidet med å kartlegge omfanget av brannen. Nå anmoder politiet og Møre og Romsdal 110-sentralen droneflygerne om å sette dronene på bakken.

Det er besluttet av operasjonsleder i politiet at all bruk av droner i området skal opphøre inntil brannen er slukket. Dette grunnet sikkerheten til helikopteret, skriver politiet via Twitter.