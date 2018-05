Heimsending av mindreårige, slagsmål og mistanke om ruskjøring

Nyheter

Politiet fikk litt forskjellig å ta hånd om i forbindelse med russetreffet på Mordalsvågen natt til 1. mai.

Politiloggen oppsummerer med at 2 ble tatt for ruskjøring, 10 mindreårige ble bortvist og tatt hånd om av barnevernsvakt og foreldre, og en ble pågrepet etter slagsmål.

Mindreårige bortvist

- Rundt 200 var samlet på russetreffet på Mordalsvågen, og også en del mindreårige jenter og gutter oppsøkte treffet, sier Tove Anita Asp ved politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal til Rbnett.

- Politiet kontaktet barnevernsvakta, som håndterte dette videre. Foreldre ble kontaktet, opplyser Asp.

Slagsmål

I forbindelse med treffet ble også en mann i slutten av tenårene pågrepet etter slagsmål.

Han utøvde også vold mot offentlig tjenestemann, ifølge Asp.

Mistanke om ruskjøring

Like etter midnatt stoppet politiet en mann i slutten av tenårene i området, mistenkt for ruskjøring. Han ble tatt med til legevakta for blodprøve, og fikk førerkortet beslaglagt. Det blir opprettet sak.

Tilsvarende gjentok seg like før klokka 01, da en annen mann i slutten av tenåra også ble stoppet, mistenkt for ruskjøring. Også her blir det opprettet sak.

Det er uklart om de mistenkte var russ, ifølge Asp.

Vi kommer tilbake med mer fra russetreffet.