Gressbrann på Gossen – fremdeles ikke under kontroll

Nyheter

OPPDATERT: Ved 16-tida tirsdag ettermiddag meldte Møre og Romsdal 110-sentralen om en gressbrann på Gossen.

Det brenner i området ved Rød på Gossen, og brannen er stor og fremdeles ute av kontroll.

Politiets innsatsleder på stedet, Pauli Løchting, bekrefter overfor Rbnetts reporter på stedet at årsaken til brannen er kjent.

– Jeg kan bekrefte at det startet med bålbrenning ute av kontroll, sier Løchting.

Brannen er fremdeles ikke helt under kontroll.

Ved 16.50-tida meldte politiet via Twitter at de også rykket ut for å bistå brannvesenet, det samme gjorde Molde brannvesen.

Da Rbnett tok kontakt med operasjonssentralen ved Møre og Romsdal politidistrikt like over 17.00, var det fremdeles ikke kontroll på gress- og lyngbrannen.

– Brannen sprer seg fremdeles, men mot ubebodd område. Det er foreløpig ikke umiddelbar fare for at spredning til bebyggelse, men vi kan ikke utelukke det. Brannen har spredd seg raskt, fra bebodd område og inn i et skogs- og myrområde, sier operasjonsleder Sindre Molnes.

Han forteller at det er kalt inn ekstraforsterkninger og at sivilforsvaret er på stedet.

Skogbrannhelikopter på stedet

Et skogbrannhelikopter ankom Gossen like etter klokka 19.00, og skal bistå i slukningsarbeidet. Politiet opplyser også via Twitter at brannvesenet har fått bistand fra brannmannskapet på Nyhamna.

110-sentralen Møre og Romsdal opplyser til Rbnett at det ei stund var fare for spredning til et gårdsbruk i nærheten av brannen, men at brannvesenet skal ha grei kontroll på stedet. Brannen har ikke spredd seg til bebyggelse.

Ved 18.40-tida får Rbnett opplyst fra brannmannskaper på stedet at vinden har snudd, og at lokasjonen for slukkingsarbeidet endres. Vinden skal dreier brannen inn mot Hauglandet på Gossen, hvor det skal ligge et gardsbruk.

– Vinnen har snudd, og går nå i mer østlig retning. Det er fremdeles ikke noen umiddelbar fare for at bebyggelse vil ta fyr. Brannen er på vei bort fra området med tettest bebyggelse, men det er bebyggelse på alle kanter. Områdene rundt husene vannes for at det ikke skal være brennbart, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Sindre Molnes.

30 til 40 personer driver slukkingsarbeid i terrenget

Ifølge Frode Myre i Molde brannvesen befinner det seg nå mellom 30 og 40 personer ute i terrenget og bedriver slukkingsarbeid.

Han bekrefter at brannen fremdeles ikke er helt under kontroll.

Myre forteller til Rbnetts reporter på stedet at det fremdeles er krevende som følge av vinden. De arbeider nå med å avgrense brannen slik at den ikke krysser grusvegen over til Hauglandet.

– Bønder har gått med møkkaspredere og dumpet møkk langs vegkaten for å tilføre fuktighet og dempe flammene ved vegen, forteller Rbnetts reporter.

Saken oppdateres.