Ved 16-tida tirsdag ettermiddag melder Møre og Romsdal 110-sentralen om en gressbrann på Gossen. Brannen skal være ganske stor, og brannvesenet har foreløpig ikke kontroll.

Det brenner i området ved Rød på Gossen, og det brenner fremdeles på stedet.

Ved 16.50-tida melder politiet via Twitter at de også rykker ut til større gress- og lyngbrann på Gossen. Molde brannvesen rykker også ut for å bistå Aukra brannvesen i slukkingen.

Saken oppdateres.