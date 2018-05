Nyheter

OPPDATERT: I 15.22-tida tirsdag ettermiddag melder politet via Twitter om ei trafikkulykke i Malmefjorden. To personbiler og fem personer skal være involvert i ulykka.

Politiet meldte først om små eller ingen personskader.

Nå melder politiet at tre personer er fraktet til sjukehus for sjekk med uvisst skadeomfang. To personer er fraktet til legevakt. De skal kun være lettere skadd.

Ulykka fant sted på fylkesveg 64, og det vil bli redusert framkommelighet på vegen.