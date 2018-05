Nyheter

1. mai-taler i Oslo

På Youngstorget i Oslo skal blant andre LO-leder Hans Christian Gabrielsen og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) holde taler.

Arrangementet i hovedstaden starter klokken 11.25, og talene starter en halvtime senere.

Flere taler

I Drammen skal Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Sylvi Listhaug tale. Partiets samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker også byen.

I Verdal skal Trond Giske (Ap) holde tale klokken 13.15, mens SV-leder Audun Lysbakken skal tale i Porsgrunn og Skien.

1. mai-markering verden over

I Nice i Frankrike skal lederen for Nasjonal front, Marie Le Pen, og Matteo Salvini, leder for det italienske ytre høyre-partiet Ligaen, delta på et felles arrangement.

I Ludvika i Sverige har nynazistiske NMR varslet at de vil holde en demonstrasjon fra klokken 12.

EU med forslag til langtidsbudsjett

I Brussel skal EU-kommisjonen legge fram sitt forslag til langtidsbudsjett for årene etter 2020. Polen og Ungarn risikerer å bli rammet hardt.

Budsjettrammen som legges fram, blir startskuddet på knallharde politiske forhandlinger som i verste fall kan trekke ut i flere år.

Cupen

2. runde i norgesmesterskapet i fotball spilles også i dag. Av eliteserielagene skal Vålerenga på besøk til Grorud, mens Ranheim skal møte Orkla.

Kongsvinger møter Raufoss på hjemmebane. Samtlige kamper starter klokken 18.