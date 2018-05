Nyheter

Trump utsatte straffetoll-avgjørelse

President Donald Trump har bestemt seg for å utsette avgjørelsen om å gi EU ekstratoll til 1. juni, opplyste Det hvite hus.

USA venter med å innføre ekstratoll på stål og aluminium fra Canada, Mexico og EU i håp om å få på plass avtaler innen 30 dager.

Enighet i kommuneoppgjøret

KS kom til enighet med YS, Unio, LO og Akademikerne om årets lønnsoppgjør få minutter før fristen ved midnatt. Totalrammen for oppgjøret var på 2,8 prosent.

– Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sa Mette Nord, leder i LO kommunes forhandlingssammenslutning.

Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet går over til riksmekleren.

– Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam.

Kardinal Pell blir stilt for retten

En domstol i Australia har bestemt at det foreligger nok bevis til å tiltale kardinal George Pell, som er pavens øverste økonomiske rådgiver, for seksuelle overgrep.

Pell, som har erklært seg ikke skyldig, ble i juni i fjor siktet for «historiske seksuelle overgrep» mot flere personer.

Stabssjefen nektet for å ha kalt Trump «idiot»

Det var NBC News som først meldte at åtte tjenestefolk i Det hvite hus, tidligere og nåværende, sa stabssjef, John Kelly, hadde kalt president Donald Trump en idiot ved flere anledninger.

Kelly selv mener disse påstandene er «pisspreik».