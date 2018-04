Vil redde trua fuglearter på Nordmøre og i Romsdal

Nyheter

Prosjektet er et treårig samarbeid mellom norsk ornitologisk forening (NOF), bondelaget og forum for natur- og friluftsliv (FNF). Prosjektet ledes av NOF og omfatter 15 kommuner på Nordmøre og i Romsdal.

Hver kommune har sin egen kontaktperson fra NOF.

Prosjektets hovedoppgave er å gå direkte på tiltak i samarbeid med grunneier. Det kan for eksempel være beskyttelse av reir ved gjødsling, utsatt slått, og å sette igjen gress rundt reiret. Hovedformålet er å bidra til vellykket hekking slik at bestanden av fuglene kan øke. Fylkesmannen har støtteordningen for å kompensere for tiltak som utsatt slått, og støtter også prosjektet økonomisk.

I tillegg til egen rekognosering og opppfølging i hver kommune, er prosjektet avhengig av rapportering om observerte viper og storspover fra fra publikum.