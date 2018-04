Tirsdag åpner sesongen i Romsdalsstigen Via Ferrata

Nyheter

Fra og med tirsdag er det mulig å få seg en luftig opplevelse, med eller uten guide, i Romsdalsstigen Via Ferrata. Datoen markerer også starten på sommersesongen ved Norsk TIndesenter, som vil ha betjent resepsjon alle dager fram til klokka 18.00, slik at det er mulig for folk å delta på aktiviteter også etter jobb, skriver Norsk Tindesenter i ei pressemelding.

Romsdalsstigen Via Ferrata består av to klatreruter med ulikt nivå, tilrettelagt med stålwire og jerntrinn. Introveggen passer for dem som vil prøve via ferrata for første gang, eller ta seg en kortere klatretur.

Vestveggen er en lenger og mer krevende tur til toppen av Nesaksla. Ruta har flere vedvarende bratte og luftige partier. Det er derfor en stor fordel om en har erfaring fra via ferrata eller klatring. Det er ingen nybegynnertur, melder Tindesenteret. Ruten er gradert D, som er det nest vanskeligste nivået på den internasjonale via ferrata-skalaen.

Romsdalsstigen Via Ferrata hadde siden åpningen i august 2017 i underkant av 1200 betalende gjester. Norsk Tindesenter har store forventninger til besøkstallet for 2018, som blir klatrestigens første hele sesong.