Vil stoppe propaganda

Sør-Korea sier de vil fjerne høyttalere som er satt opp for å spre propaganda på grensen til Nord-Korea, og forventer at de gjør det samme. Under toppmøtet med sør fredag sa Nord-Korea at de går tilbake til samme tidssone som Sør-Korea. Det gjør de allerede lørdag 5. mai, ifølge Yonhap.

Nord-Korea får også besøk denne uken av den kinesiske utenriksministeren Wang Yi, opplyser det kinesiske departementet.

Eksplosjoner utenfor Hama og Aleppo

Syriske myndigheter bekrefter angrep mot militærbaser sentralt i landet, men opplyser ikke hvem som står bak.

Militære kilder bekrefter at militærbaser utenfor Hama og Aleppo ble truffet av missiler søndag kveld, melder nyhetsbyrået SANA.

Møtte E-tjenesten på Oslo-hotell

Frode Berg utvekslet konvolutter med en mann tilknyttet E-tjenesten på Thon Hotel Opera i desember 2017, ifølge kilder Aftenposten har snakket med.

Relasjonen mellom Berg og den hemmelige tjenesten skal ha blitt etablert gjennom en bekjent av Berg som var tilknyttet E-tjenestens avdeling i Sør-Varanger i Finnmark, skriver Aftenposten.

Tre-mysterium oppklart

Mysteriet med det forsvunne eiketreet som ble plantet ved Det hvite hus av Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs president Donald Trump, er oppklart.

Treet er satt i karantene som følge av frykt for at parasitter skulle spre seg til de andre trærne i hagen, skriver Reuters.

Prest vil kutte kirkelige helligdager

Dager som skjærtorsdag og 2. pinsedag bør ikke gi folk fri på grunn av et kristent innhold de ikke har et forhold til, mener prest Per Anders Nordengen.

– Folk flest vet ikke lenger hvorfor vi feirer påske og pinse. De er blitt kjærkomne feriedager, og få har et forhold til hvorfor vi har disse fridagene, sier prest og foredragsholder Nordengen til Vårt Land.