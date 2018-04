Boliglånet kan bli dyrere

Nyheter

Norges Bank har holdt styringsrenta på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016, og ekspertene venter at den forblir lav, inntil videre.

Likevel kan bankene snart komme til å øke boliglånsrentene fordi det blir dyrere for bankene å låne penger.

– Når kostnadene til bankene nå stiger, regner vi med at de kanskje kan komme til å velte noe av dette over på sine kunder, sånn at kundene får en renteøkning på sine lån, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til NRK.

Selv om rentene kan være på vei oppover både i Norge og internasjonalt, ser ekspertene for seg at det historisk sett vil være billig å låne penger i lang tid.

– Til tross for renteøkningene ser realrenten ut til å holde seg på et fortsatt lavt nivå de nærmeste tre årene, skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars.

Norges Bank har neste rentemøte førstkommende torsdag, og det er ventet at sentralbanken holder styringsrenta uendret.