To menn i 30-åra utløste brannalarmen på hotell i Molde. Måtte sjekke ut av hotellet og inn på glattcelle

Ved 02.30-tida natt til søndag gikk brannalarmen på et hotell i Molde. Alle gjestene måtte evakueres ut av hotellet. Det skulle vise seg at det ikke var noen brann på hotellet, men at det derimot var to gjester som hadde utløst brannalarmen.

– To mannlige hotellgjester i 30-åra fra Kristiansund hadde utløst brannalarmen ved å trykke på alarmknappene på hotellet. De måtte pakke sakene sine og sjekke ut av hotellet. Begge to ble brakt inn til politistasjonen, sier operasjonsleder Kenneth Sætre ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Mennene i 30-åra blir begge anmeldt av politiet for å ha utløst brannalarmen og for å forstyrre ro og orden.

– Vanligvis vil en slik handling føre til forelegg. Vi har ikke fått informasjon om hotellet ønsker å anmelde forholdet. Men det er nok to angrende «syndere» dette her, sier operasjonsleder Sætre.