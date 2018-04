Slagsmål mellom to personer i Molde sentrum

Nyheter

Ved 01.45-tiden natt til søndag oppsto det et slagsmål mellom to menn tidlig i 20-åra i Molde sentrum. Krangelen oppsto på et utested. Den ene parten i krangelen mente den andre hadde slått han uten grunn. Den andre mannen mente at begge to hadde slått.

– Her var det ulike forklaringer om hendelsesforløp, og politiet opprettet sak, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Like etter, ved 01.50-tida, var det en vanskelig gjest ved et utested i Molde sentrum. Politiet ble tilkalt, og vedkommende ble bortvist fra stedet.

Natt til søndag ble en person pågrepet og brakt til arresten ved Molde politistasjon etter å ha utført grovt skadeverk på to biler.