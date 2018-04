Les politiets oppfordringer til russen: – Husk at dere blir sett opp til og beundret av mange unge

Nyheter

På sine facebooksider publiserte Møre og Romsdal politidistrikt fredag en status rettet mot årets russ. Russetida starter for fullt mandag 30. april med russedåp flere steder i fylket. Med «emojis» og et uformelt språk henvender politiet seg direkte til russen og er innom flere viktige tema.

«Russ 2018. Nå ruller russebilene. Siste nedtelling til mai er her. Da tenkte vi i politiet å spre følgende: Bruk hodet! Er alle russeknuter lovlige?

Å sitte i en rundkjøring med skilt som: «En tut, en skål.» Er det trafikkfarlig? Ja!»

Slik starter innlegget fra politiet. Videre skriver de om drikking på offentlig sted, og at det kan føre til anmeldelser. De tar også opp at sjåføren av russebilen kan miste lappen om det er flere passasjerer enn tillatt i bilen, noe som er ulovlig.

– Husk at dere er forbilder

Politiet ønsker også å minne russen om at de er forbilder.

«DU ER ET FORBILDE: Husk at dere blir sett opp til og beundret av mange unge. Hva slags forbilde ønsker du å være?»

De informerer også om at politiet vil intensivere patrulekjøring og kontroller, men at de er avhengige av godt samarbeid med foreldre/foresatte. De takker dem for at de også følger med og passer på ungdommene.

Et annet viktig tema som nevnes i innlegget er publisering av bilder.

«Det kommer en tid etter 17. mai. Hvilke bilder blir tatt? Lagt ut? Videresendt? Liggende på nett for alltid?»

Møre og Romsdal politidistrikt oppfordrer russen til å ta vare på hverandre.

«Ta vare på hverandre - vær en kjernekar. Varme klær? Nettvett? Kontroll? Pass på deg selv og pass på vennen og venninna di. Ta hensyn. Politiet ønsker ei trygg og morsom russetid. Vi er på jobb for russen, og for dem som ønsker å sove - samtidig.»

Slik avsluttes innlegget som hittil har fått nesten 1000 likes, 302 delinger og et titalls kommentarer. Flere skriver i kommentarfeltet at de setter pris på politiets oppfordringer.