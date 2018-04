Nyheter

Brudd i statsoppgjøret

Klokken 03.10 natt til søndag melder Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund at det er brudd i lønnsoppgjøret for statsansatte.

– Vi jobbet hardt for å inngå avtaler med alle de fire hovedsammenslutningene i staten, men det lot seg ikke gjøre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Statsoppgjøret går dermed til mekling med frist til midnatt 23. mai.

Kim stenger anlegg

Nord-Korea har besluttet å stenge anlegget for atomprøvesprenginger og inviterer eksperter og journalister til å overvære dette, ifølge Sør-Koreas president.

– Kim Jong-un sa at han vil sette i gang stengingen av testanlegget i mai, og at han snart vil invitere sørkoreanske og amerikanske eksperter for å videreformidle dette til det internasjonale samfunnet, sier talsmann Yoon Young-chan for Sør-Koreas president Moon Jae-in.

Trump: Møte innen tre-fire uker

USAs president Donald Trump sier han regner med at toppmøtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un vil finne sted i løpet av mai.

– Det kommer til å bli et veldig viktig møte om atomnedrustning på Koreahalvøya, sa Trump under et valgkamparrangement i byen Washington i Michigan lørdag kveld, ifølge Reuters.

Mann knivstukket

En mann i 40-årene i Fredrikstad er sendt til sykehus med flere knivstikk. Han er ikke livstruende skadd. En mann i 50-årene er pågrepet, melder VG.

– Vi fikk melding like før halv to om at en mann var knivstukket med gjentatte stikk i kroppen av en kjent gjerningsmann som hadde forlatt adressen. Vi dro ut med ambulanse og påtraff en blodig mann, sier operasjonsleder Karianne Knudsen til avisa.

Gerrard skal ha takket ja

Liverpool-legenden Steven Gerrard har takket ja til jobben som Rangers-manager, ifølge den britiske avisen Daily Mail.

Den tidligere Liverpool-kapteinen har ifølge britiske medier vært en favoritt til å ta over Rangers. Det er i så fall 37-åringens første jobb som manager.