Like før klokka 15.00 søndag ettermiddag kjørte en bil inn i et autovern på Kvam i Molde, det melder politiet via Twitter. Sjåføren, en mann i 60-årene, ble ikke skadet som følge av sammenstøtet, men bilen trenger berging. Mannen ble fratatt førerkortet.

Bilen er fraktet til ei busslomme, og ulykka får ingen følger for trafikken.