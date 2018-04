Nyheter

– Vi må lytte til innbyggerne i denne saken, sa Sve fra landsmøtets talerstol.

En viktig del av å ha et fergefri E39 i Møre og Romsdal er å se på prosjektet Møreaksen/Romsdalsaksen. Sistnevnte innebærer en utredning av en flytebro over fjorden, og ikke en tunell som går 360 under vann.

– Det har vært et folkeopprør for dette prosjektet. En samlet lastebileierforening, transportarbeiderforbund, entreprenører og andre brukere, aksepterer ikke å kjøre på en undersjøisk tunell i over 16 kilometer med så stor trafikk, sier Sve.

Når Møreaksen-prosjektet kom med i Nasjonal Transportplan, var ikke den tilstrekkelige kunnskapen om dette på plass, nå er saken en annen, hevder Sve.

– Nå har vi en god forutsetning for å iverksette dette prosjektet. Vi har sett tilsvarende prosjekter i Hordaland, og teknologien for å bygge flytebruer er nå på plass, sier Sve og avslutter:

– Vi må nå få utredet dette prosjektet, og med det lytte til innbyggerne. Det er det viktigste vi kan gjøre som ombudsmenn.