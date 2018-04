Bud IL «plogget» over et halvt tonn søppel på én time

Nyheter

Lørdag arrangerte Bud IL en litt annerledes ryddeaksjon i Bud, nemlig plogging. Noe som enkelt forklart betyr at man kombinerer søppelplukking i naturen med ei treningsøkt.

– Vi har en litt annerledes vri på dette for at det skal skape engasjement blant våre aktive medlemmer. Jeg har sett dette med plogging flere steder på sosiale medier i det siste. Det er et fenomen som brer om seg, fortalte Malin Kleppen til Rbnett torsdag. hun er ansvarlig for ungdom/senior dame-gruppa i idrettslaget, og initiativtaker til plogging-aksjonen.

Treningsøkta på lørdag kan forbedre mer enn formen; Bud IL kaster seg på «plogging»-trenden Den nye treningstrenden «plogging» er kommet til Bud.

Kleppen fortalte at aksjonen skulle ha felles oppstart med én times løpetur med søppelposer før man vendte tilbake til start. Alt søppelet skulle veies for å se hvor mye hver enkelt hadde bidratt med for å gjøre naturen bedre.

Nå er resultatet klart.

I løpet av én time lørdag formiddag plogga Bud IL over et halvt tonn søppel i Bud, skriver idrettslaget på sine facebooksider.

Rundt 50 ivrige personer møtte opp, fordelt på sju ulike lag bestående av gutte- og jentelag fra alderen 9 til 16 år. I tillegg bidro også et lag med «gamlekara», skriver Bud IL.

Bud IL jenter 16 plogga aller mest og stakk av med seieren.